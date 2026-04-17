Petit marché bio et local place de la mairie Savigny-sous-Mâlain

Savigny-sous-Mâlain

Petit marché bio et local

place de la mairie Rue du Verger Jacob Savigny-sous-Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:15:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Marché bio et local à SAVIGNY SOUS MALAIN

Organisé par l’Association REVA ( Réseau villageois associatif)

Dimanche 31 mai 2026 de 9 à 13h

Plus de 50 exposants, producteurs alimentaires et non alimentaires, artisans, créateurs locaux.

Buvette et petite restauration possible sur place, Animations musicales.

Entrée gratuite .

place de la mairie Rue du Verger Jacob Savigny-sous-Mâlain 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 37 44 74 reva.savigny21@gmail.com

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English :

L’événement Petit marché bio et local Savigny-sous-Mâlain a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)