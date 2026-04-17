Petit marché bio et local place de la mairie Savigny-sous-Mâlain
Petit marché bio et local place de la mairie Savigny-sous-Mâlain dimanche 31 mai 2026.
Savigny-sous-Mâlain
Petit marché bio et local
place de la mairie Rue du Verger Jacob Savigny-sous-Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:15:00
fin : 2026-05-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Marché bio et local à SAVIGNY SOUS MALAIN
Organisé par l’Association REVA ( Réseau villageois associatif)
Dimanche 31 mai 2026 de 9 à 13h
Plus de 50 exposants, producteurs alimentaires et non alimentaires, artisans, créateurs locaux.
Buvette et petite restauration possible sur place, Animations musicales.
Entrée gratuite .
place de la mairie Rue du Verger Jacob Savigny-sous-Mâlain 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 37 44 74 reva.savigny21@gmail.com
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L’événement Petit marché bio et local Savigny-sous-Mâlain a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)