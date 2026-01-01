Petit marché champêtre Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d’Anjou
mardi 6 janvier 2026.
Petit marché champêtre Saint-Denis-d’Anjou
sous les halles Saint-Denis-d’Anjou Mayenne
Début : 2026-01-06 16:00:00
fin : 2027-11-16 19:00:00
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19
Marché hebdomaire à Saint-Denis-d’Anjou
Profitez d’un petit marché champêtre à Saint-Denis-d’Anjou, sous les halles, le mardi de 16h à 19h.
Crêpes et galettes, farines, pains, fruits et légumes, produits laitiers, bières et eaux florales… .
sous les halles Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 52 19
Saint-Denis-d’Anjou weekly market
