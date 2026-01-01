Petit marché champêtre Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d’Anjou

Petit marché champêtre Saint-Denis-d’Anjou

sous les halles Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 16:00:00

fin : 2027-11-16 19:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Marché hebdomaire à Saint-Denis-d’Anjou

Profitez d’un petit marché champêtre à Saint-Denis-d’Anjou, sous les halles, le mardi de 16h à 19h.

Crêpes et galettes, farines, pains, fruits et légumes, produits laitiers, bières et eaux florales… .

sous les halles Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 52 19

Saint-Denis-d’Anjou weekly market

