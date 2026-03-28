Petit marché d’artisans créateurs derrière l’ehpad Plouigneau
Petit marché d’artisans créateurs derrière l’ehpad Plouigneau dimanche 19 avril 2026.
Petit marché d’artisans créateurs
derrière l’ehpad Rue du Puits Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Pour la deuxième année, un marché d’artisans créateurs locaux se tiendra dans un jardin privatif de Plouigneau. 10 créateurs de divers domaines seront présents.
Entrée libre. .
derrière l’ehpad Rue du Puits Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 6 12 50 51 15
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English : Petit marché d’artisans créateurs
L’événement Petit marché d’artisans créateurs Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-28 par OT BAIE DE MORLAIX
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