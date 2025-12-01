Petit marché d’artistes et d’artisans Artisterie Jean-Pierre dans le Désordre Lieu-dit Le Gué Plélan-le-Grand

Petit marché d’artistes et d’artisans Artisterie Jean-Pierre dans le Désordre

Tarif : – –

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Jean-Pierre vous propose un petit marché d’artistes et d’artisans le dimanche 14 décembre de 10h à 18h.

Au programme vente d’art à petit prix d’artistes et artisans locaux, peintures, dessins, bijoux, photographies et douceurs (petits gâteaux, etc…). .

