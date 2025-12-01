Petit marché d’artistes et d’artisans Artisterie Jean-Pierre dans le Désordre Lieu-dit Le Gué Plélan-le-Grand
Petit marché d’artistes et d’artisans Artisterie Jean-Pierre dans le Désordre Lieu-dit Le Gué Plélan-le-Grand dimanche 14 décembre 2025.
Jean-Pierre vous propose un petit marché d’artistes et d’artisans le dimanche 14 décembre de 10h à 18h.
Au programme vente d’art à petit prix d’artistes et artisans locaux, peintures, dessins, bijoux, photographies et douceurs (petits gâteaux, etc…). .
Lieu-dit Le Gué Artiserie Jean-Pierre dans le Désordre Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 87 34
