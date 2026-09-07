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AGENDA · Widensolen

Petit marché d’automne Widensolen

lundi 5 octobre 2026 · Widensolen

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
rue de la forêt
Ville
68320 Widensolen
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Widensolen

Petit marché d’automne

rue de la forêt Widensolen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-05 17:30:00
fin : 2026-10-05 20:30:00

Date(s) :
2026-10-05

Venez flâner, rencontrer nos exposants et passer un agréable moment.

20 stands de producteurs et artisans locaux vous y attendent.

Buvette et petite restauration proposée par les associations du village. 0  .

rue de la forêt Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 25 

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English :

L’événement Petit marché d’automne Widensolen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach