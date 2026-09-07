Petit marché d’automne Widensolen
lundi 5 octobre 2026 · Widensolen
Informations pratiques
Widensolen
Petit marché d’automne
rue de la forêt Widensolen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-05 17:30:00
fin : 2026-10-05 20:30:00
Date(s) :
2026-10-05
Venez flâner, rencontrer nos exposants et passer un agréable moment.
20 stands de producteurs et artisans locaux vous y attendent.
Buvette et petite restauration proposée par les associations du village. 0 .
rue de la forêt Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 25
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English :
L’événement Petit marché d’automne Widensolen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach