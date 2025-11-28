Petit Marché de l’Art #1 Galerie ÉPI Galerie l’EPI Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Petit Marché de l’Art #1 Galerie ÉPI

Galerie l’EPI 2 Place de l’Église Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

La Galerie l’épi accueille le 1er Petit Marché de l’Art organisé par VOILÀ! et Le Réserv’Arts du 28 novembre au 21 décembre 2025. Une belle occasion de découvrir et soutenir la création artistique contemporaine !

17 artistes seront présents avec une grande diversité de styles

Peinture • Sculpture • Dessin • Collage • Photographie • Sérigraphie

Horaires

▪️ Vendredis 19h 22h

▪️ Week-ends 10h 19h

Entrée libre

Un rendez-vous convivial, idéal pour découvrir des œuvres, rencontrer les artistes, et pourquoi pas trouver un cadeau unique avant les fêtes. .

Galerie l’EPI 2 Place de l’Église Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 17 22 98 contact@galerie-epi.com

English :

Galerie l?épi hosts the 1st Petit Marché de l?Art organized by VOILÀ! and Le Réserv?Arts from November 28 to December 21, 2025. A great opportunity to discover and support contemporary artistic creation!

German :

In der Galerie l’épi findet vom 28. November bis 21. Dezember 2025 der erste kleine Kunstmarkt statt, der von VOILÀ! und Le Réserv?Arts organisiert wird. Eine gute Gelegenheit, zeitgenössische Kunst zu entdecken und zu unterstützen!

Italiano :

La Galerie l’épi ospita il 1° Petit Marché de l’Art organizzato da VOILÀ! e Le Réserv?Arts dal 28 novembre al 21 dicembre 2025. Una grande opportunità per scoprire e sostenere la creazione artistica contemporanea!

Espanol :

La Galerie l’épi acoge el 1er Petit Marché de l’Art organizado por VOILÀ! y Le Réserv?Arts del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2025. ¡Una gran oportunidad para descubrir y apoyar la creación artística contemporánea!

L’événement Petit Marché de l’Art #1 Galerie ÉPI Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis