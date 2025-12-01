Petit marché de Noël à la ferme

Hameau de Barrotes ARMOUS-ET-CAU Armous-et-Cau Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 16:30:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Le marché à la ferme du GAEC de Barrotes vous accueille cette fois en mode Noël

Vous y retrouver les fromages de chèvres de Charlotte, le pain de Marion, le poulet de Lilian et les légumes de Josh et bien d’autres surprises. Que du bon et fait à la ferme !

Ici on rencontre les producteurs, on discute et on goûte à l’authenticité.

En savoir plus sur Le GAEC de Barrotes

Ferme bio en polyculture-élevage

• Élevage bovin lait & allaitant

• Pains paysans au levain

Le GAEC de Barrotes est une ferme en polyculture-élevage biologique de 154 ha dont 35 ha de prairies temporaires, 8 ha de cultures de blé destiné au pain de Marion et 111 ha de prairies naturelles sur lesquels Luc élève un troupeau de vaches laitières et un troupeau de vaches allaitantes.

Nous envisageons la ferme comme un écosystème et toutes les orientations que nous prenons, tels que nos choix de sobriété dans les usages de l’énergie et des ressources naturelles comme l’eau, d’autonomie fourragère pour le troupeau, de préservation et d’entretien des prairies naturelles, des haies et des mares visent à la rendre plus résistante et résiliente face aux enjeux climatiques et économiques actuels. .

Hameau de Barrotes ARMOUS-ET-CAU Armous-et-Cau 32230 Gers Occitanie +33 6 45 84 17 86 fleurance.marion@gmail.com

English :

The GAEC de Barrotes farm market welcomes you this time in Christmas mode

You’ll find Charlotte’s goat cheeses, Marion’s bread, Lilian’s chicken, Josh’s vegetables and many other surprises. All good stuff, made on the farm!

Here, you can meet the producers, talk to them and get a taste of authenticity.

L’événement Petit marché de Noël à la ferme Armous-et-Cau a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65