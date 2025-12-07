Petit marché de Noël au château de Guirbaden

Mollkirch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 15:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Les bénévoles vous proposeront des bredele, du vin chaud, de la soupe et autres gourmandises, ainsi que divers objets faits de leurs mains… vendus au profit de la restauration du Château. A 13h, visite guidée du site, avec des explications sur les restaurations en cours et à venir.

Du vin chaud, de la soupe et des bredele de Noël seront proposés à la vente entre 12h et 15h.

Une visite guidée du site aura lieu à 14h avec des explications sur les travaux réalisés par l’Association Sauver le Guirbaden.

Les petits gâteaux et objets réalisés réalisés par les bénévoles de l’association, seront vendus au profit de la restauration du chateau.

Venez nombreux soutenir le projet. .

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 98 31 64 contact@sauver-le-guirbaden.fr

English :

Volunteers will be offering bredele, mulled wine, soup and other delicacies, as well as a variety of handmade items… all sold in aid of the Château’s restoration. At 1pm, a guided tour of the site, with explanations of current and future restoration work.

L’événement Petit marché de Noël au château de Guirbaden Mollkirch a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile