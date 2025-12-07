Petit Marché de Noël au Relais des Arts La Petite-Pierre

Petit Marché de Noël au Relais des Arts La Petite-Pierre dimanche 7 décembre 2025.

Petit Marché de Noël au Relais des Arts

37 rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Venez nombreux découvrir les créations de nos artisans locaux et vous imprégner de l’atmosphère poétique et chaleureuse du Relais des Arts. Pour l’occasion, la galerie d’art du Relais vous ouvre également ses portes. Un lieu insolite à découvrir absolument !

Un petit Marché de Noël aura lieu dans la cour du Relais des Arts de La Petite-Pierre.

Parmi une dizaine de stands, vous pourrez déguster un bon vin chaud accompagné d’autres gourmandises, préparer votre décoration de Noël et choisir des cadeaux uniques et faits main (accessoires en tissu, décorations en bois ou fleurs séchées, bijoux…), en plus de réserver votre repas de Fêtes de fin d’année. La galerie d’art du Relais sera ouverte pour l’occasion.

Venez nombreux découvrir les créations des artisans locaux présents, ainsi que ce cadre original et plein de poésie.

37 rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 10 12 90 flo.heidrich@orange.fr

English :

Come and discover the creations of our local artisans, and soak up the warm, poetic atmosphere of the Relais des Arts. For the occasion, the Relais art gallery also opens its doors to you. An unusual place to discover!

German :

Kommen Sie zahlreich, um die Kreationen unserer lokalen Kunsthandwerker zu entdecken und die poetische und herzliche Atmosphäre des Relais des Arts aufzusaugen. Zu diesem Anlass öffnet auch die Kunstgalerie des Relais ihre Türen für Sie. Ein ungewöhnlicher Ort, den Sie unbedingt entdecken sollten!

Italiano :

Venite a scoprire le creazioni dei nostri artigiani locali e immergetevi nella calda e poetica atmosfera del Relais des Arts. Per l’occasione, anche la galleria d’arte del Relais aprirà le sue porte. Un luogo insolito da scoprire!

Espanol :

Venga a descubrir las creaciones de nuestros artesanos locales y empápese del ambiente cálido y poético del Relais des Arts. La galería de arte del Relais también abrirá sus puertas para la ocasión. Un lugar insólito por descubrir

