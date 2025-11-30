Petit marché de Noël La Gare d’Aurensan Aurensan
Petit marché de Noël à la gare d’Aurensan.
Venez plonger dans la magie de Noël lors du marché artisanal composé de créateurs et artisans locaux qui vous proposeront leurs réalisations.
Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale et festive.
Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, dans l’ambiance authentique et pittoresque de l’ancienne gare d’Aurensan.
La Gare d’Aurensan AURENSAN Aurensan 32400 Gers Occitanie +33 6 08 66 26 99 lagare.aurensan@gmail.com
English :
Small Christmas market at Aurensan station.
Come and immerse yourself in the magic of Christmas at our craft market, featuring local creators and artisans showcasing their creations.
There will be refreshments and snacks on site, so you can make the most of this convivial and festive day.
A warm moment to share with family and friends, in the authentic and picturesque atmosphere of Aurensan?s old railway station.
German :
Kleiner Weihnachtsmarkt am Bahnhof von Aurensan.
Tauchen Sie während des Kunsthandwerkermarkts, auf dem lokale Designer und Kunsthandwerker ihre Werke anbieten, in den Zauber von Weihnachten ein.
Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten, damit Sie diesen geselligen und festlichen Tag in vollen Zügen genießen können.
Ein gemütlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden in der authentischen und malerischen Atmosphäre des alten Bahnhofs von Aurensan verbringen können.
Italiano :
Piccolo mercatino di Natale alla stazione Aurensan.
Venite a immergervi nella magia del Natale al mercatino dell’artigianato, con designer e artigiani locali che presentano le loro creazioni.
Ci saranno rinfreschi e cibo sul posto, in modo da poter approfittare al massimo di questa giornata amichevole e festosa.
È un evento caloroso e amichevole da condividere con la famiglia e gli amici, nella cornice autentica e pittoresca della vecchia stazione Aurensan.
Espanol :
Pequeño mercado navideño en la estación de Aurensan.
Venga y sumérjase en la magia de la Navidad en este mercado de artesanía, en el que diseñadores y artesanos locales mostrarán sus creaciones.
Habrá refrescos y comida in situ, para que pueda aprovechar al máximo esta jornada festiva y acogedora.
Es un acontecimiento cálido y acogedor para compartir con la familia y los amigos, en el marco auténtico y pintoresco de la antigua estación de Aurensan.
