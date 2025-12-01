Petit marché de Noël Salle des fêtes Beaumarchés

Petit marché de Noël

L’Association des Parents d’Élèves a le plaisir de vous inviter à son marché de Noël.

Au programme

Stands artisanaux, animations pour les enfants, vente de crêpes, barbe à papa, chocolat chaud, vin chaud.

Repas convivial menu adulte apéritif, velouté de légumes, tartiflette/salade, bûche glacée café. Menu enfant sirop, velouté de légumes, nuggets/frites, bûche glacée.

14h30, spectacle offert par la mairie.

Peut-être la visite du Père Noël.

Tombola et pesée du cadeau.

Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 123parentsbeaumarches@gmail.com

English :

The Parents? Association is pleased to invite you to its Christmas market.

On the program:

Craft stalls, entertainment for children, sale of crêpes, cotton candy, hot chocolate and mulled wine.

Convivial meal: adult menu: aperitif, vegetable velouté, tartiflette/salad, ice-cream log coffee. Children’s menu: syrup, vegetable velouté, nuggets/fries, ice-cream log.

2:30 pm, show presented by the town hall.

Possibly a visit from Santa Claus.

Tombola and gift weighing.

