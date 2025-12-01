Petit marché de Noël Salle des fêtes Beaumarchés
Petit marché de Noël Salle des fêtes Beaumarchés samedi 13 décembre 2025.
Petit marché de Noël
Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’Association des Parents d’Élèves a le plaisir de vous inviter à son marché de Noël.
Au programme
Stands artisanaux, animations pour les enfants, vente de crêpes, barbe à papa, chocolat chaud, vin chaud.
Repas convivial menu adulte apéritif, velouté de légumes, tartiflette/salade, bûche glacée café. Menu enfant sirop, velouté de légumes, nuggets/frites, bûche glacée.
14h30, spectacle offert par la mairie.
Peut-être la visite du Père Noël.
Tombola et pesée du cadeau.
Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 123parentsbeaumarches@gmail.com
English :
The Parents? Association is pleased to invite you to its Christmas market.
On the program:
Craft stalls, entertainment for children, sale of crêpes, cotton candy, hot chocolate and mulled wine.
Convivial meal: adult menu: aperitif, vegetable velouté, tartiflette/salad, ice-cream log coffee. Children’s menu: syrup, vegetable velouté, nuggets/fries, ice-cream log.
2:30 pm, show presented by the town hall.
Possibly a visit from Santa Claus.
Tombola and gift weighing.
