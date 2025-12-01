Petit marché de Noël du terroir & portes ouvertes au spa nordique

Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Un marché de Noël convivial autour des produits du terroir et découverte du spa nordique. Idéal pour se plonger dans l’ambiance festive et se détendre.

Ce marché de Noël du terroir invite à découvrir des produits artisanaux et gourmands tout en profitant des portes ouvertes du spa nordique. Une occasion de se plonger dans l’ambiance de Noël, de partager des moments conviviaux et de se détendre dans un cadre chaleureux et festif. .

Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 00 00 info@domaineduhirtz.com

English :

A friendly Christmas market featuring local produce and the Nordic spa. Ideal for soaking up the festive atmosphere and relaxing.

L’événement Petit marché de Noël du terroir & portes ouvertes au spa nordique Wattwiller a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay