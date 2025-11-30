Petit marché de Noël Le village d’en haut Gien-sur-Cure
Petit marché de Noël Le village d’en haut Gien-sur-Cure dimanche 30 novembre 2025.
Petit marché de Noël
Le village d’en haut La petite grange Gien-sur-Cure Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël à la Petite Grange à Gien sur Cure le village d’en Haut. De 9h30 à 17H. Décorations de noël, cadeaux, …. Restauration sur place. Infos au 03 86 78 43 15. www.petitegrange.com .
Le village d’en haut La petite grange Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 43 15
English : Petit marché de Noël
German : Petit marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Petit marché de Noël Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs