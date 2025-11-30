Petit marché de Noël Le village d’en haut Gien-sur-Cure

Petit marché de Noël

Le village d’en haut La petite grange Gien-sur-Cure Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël à la Petite Grange à Gien sur Cure le village d’en Haut. De 9h30 à 17H. Décorations de noël, cadeaux, …. Restauration sur place. Infos au 03 86 78 43 15. www.petitegrange.com .

Le village d’en haut La petite grange Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 43 15

