Petit marché de Noël Salle des fêtes Hères
Petit marché de Noël Salle des fêtes Hères samedi 29 novembre 2025.
Petit marché de Noël
Salle des fêtes HERES Hères Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Plongez dans la magie de Noël saveurs, créations et douceurs vous attendent dans ce petit village.
Boissons chaudes et pâtisseries.
Le produit de la vente sera partiellement reversé au Téléthon.
.
Salle des fêtes HERES Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 01 86 commune-de-heres@orange.fr
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas: flavors, creations and sweets await you in this small village.
Hot drinks and pastries.
Part of the proceeds from sales will be donated to the Telethon.
German :
Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten: Geschmackserlebnisse, Kreationen und Süßigkeiten erwarten Sie in diesem kleinen Dorf.
Heiße Getränke und Gebäck.
Der Erlös aus dem Verkauf wird teilweise an den Telethon gespendet.
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale: sapori, creazioni e dolci vi aspettano in questo piccolo villaggio.
Bevande calde e dolci.
Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a Telethon.
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad: sabores, creaciones y dulces le esperan en este pueblecito.
Bebidas calientes y bollería.
Parte de los beneficios de las ventas se donará al Teletón.
L’événement Petit marché de Noël Hères a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65