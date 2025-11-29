Petit marché de Noël Salle des fêtes Hères

Petit marché de Noël

Salle des fêtes HERES Hères Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Plongez dans la magie de Noël saveurs, créations et douceurs vous attendent dans ce petit village.

Boissons chaudes et pâtisseries.

Le produit de la vente sera partiellement reversé au Téléthon.

Salle des fêtes HERES Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 01 86 commune-de-heres@orange.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas: flavors, creations and sweets await you in this small village.

Hot drinks and pastries.

Part of the proceeds from sales will be donated to the Telethon.

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten: Geschmackserlebnisse, Kreationen und Süßigkeiten erwarten Sie in diesem kleinen Dorf.

Heiße Getränke und Gebäck.

Der Erlös aus dem Verkauf wird teilweise an den Telethon gespendet.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale: sapori, creazioni e dolci vi aspettano in questo piccolo villaggio.

Bevande calde e dolci.

Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a Telethon.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad: sabores, creaciones y dulces le esperan en este pueblecito.

Bebidas calientes y bollería.

Parte de los beneficios de las ventas se donará al Teletón.

