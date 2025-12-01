Petit marché de Noël Place de la Mairie Jû-Belloc

Petit marché de Noël

Place de la Mairie JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Cette année encore, l’équipe de Gourmand d’Ici vous prépare un marché de Noël avec animation musicale le soir.

Retrouvez producteurs, artistes et artisans locaux.

Vin chaud, petite restauration et buvette sur place.

Marché de 17h à 22h.

Concert avec le groupe Sic Notes à partir de 20h.

Place de la Mairie JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 7 69 95 55 49 gourmandici65@gmail.com

English :

Once again this year, the Gourmand d’Ici team is preparing a Christmas market with musical entertainment in the evening.

Meet local producers, artists and craftspeople.

Mulled wine, snacks and refreshments on site.

Market from 5pm to 10pm.

Concert by the group Sic Notes from 8pm.

L’événement Petit marché de Noël Jû-Belloc a été mis à jour le 2025-12-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65