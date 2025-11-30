Petit marché de Noël Route des Pyrénées Labatut-Rivière
Petit marché de Noël Route des Pyrénées Labatut-Rivière dimanche 30 novembre 2025.
Petit marché de Noël
Route des Pyrénées LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
L’épicerie Associative Rurale Attitude organise un marché de Noël c’est l’occasion d’aller à la rencontre de nombreux artisans et de préparer vos fêtes de fin d’année.
Petite restauration et buvette sur place.
Route des Pyrénées LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 34 00 assoruraleattitude@gmail.com
English :
The Rurale Attitude community grocery store is organizing a Christmas market: an opportunity to meet a host of craftspeople and prepare for the festive season.
Snacks and refreshments on site.
German :
Der Lebensmittelladen Rurale Attitude organisiert einen Weihnachtsmarkt: Dies ist die Gelegenheit, zahlreiche Kunsthandwerker zu treffen und Ihre Weihnachtsfeiertage vorzubereiten.
Kleine Snacks und Getränke sind vor Ort erhältlich.
Italiano :
La drogheria comunitaria Rurale Attitude organizza un mercatino di Natale: un’ottima occasione per incontrare tanti artigiani e prepararsi alle feste.
Spuntini e bevande sono disponibili sul posto.
Espanol :
La tienda de ultramarinos Rurale Attitude organiza un mercado navideño: una gran oportunidad para conocer a muchos artesanos y prepararse para las fiestas.
Habrá tentempiés y refrescos in situ.
