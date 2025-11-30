Petit marché de Noël Route des Pyrénées Labatut-Rivière

Petit marché de Noël

Route des Pyrénées LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’épicerie Associative Rurale Attitude organise un marché de Noël c’est l’occasion d’aller à la rencontre de nombreux artisans et de préparer vos fêtes de fin d’année.

Petite restauration et buvette sur place.

.

Route des Pyrénées LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 34 00 assoruraleattitude@gmail.com

English :

The Rurale Attitude community grocery store is organizing a Christmas market: an opportunity to meet a host of craftspeople and prepare for the festive season.

Snacks and refreshments on site.

German :

Der Lebensmittelladen Rurale Attitude organisiert einen Weihnachtsmarkt: Dies ist die Gelegenheit, zahlreiche Kunsthandwerker zu treffen und Ihre Weihnachtsfeiertage vorzubereiten.

Kleine Snacks und Getränke sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

La drogheria comunitaria Rurale Attitude organizza un mercatino di Natale: un’ottima occasione per incontrare tanti artigiani e prepararsi alle feste.

Spuntini e bevande sono disponibili sul posto.

Espanol :

La tienda de ultramarinos Rurale Attitude organiza un mercado navideño: una gran oportunidad para conocer a muchos artesanos y prepararse para las fiestas.

Habrá tentempiés y refrescos in situ.

L’événement Petit marché de Noël Labatut-Rivière a été mis à jour le 2025-11-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65