Petit marché de noël Salle des fêtes Lahitte-Toupière

Petit marché de noël

Salle des fêtes LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous le dimanche 6 décembre à la salle des fêtes pour le marché de Noël.

Un moment convivial, où vous pourrez dénicher de belles idées cadeaux à glisser au pied du sapin.

Ce marché de Noël est organisé en partenariat avec l’école, les boissons chaudes et les gâteaux sont donc des fonds qui serviront à financer différentes activités pour les enfants.

De 10h00 (installation des stand à partir de 8h30) à 17h00.

Buvette et restauration sur place

Salle des fêtes LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

See you on Sunday December 6 at the salle des fêtes for the Christmas market.

It’s a convivial occasion, where you’ll be able to find some great gift ideas to put under the tree.

This Christmas market is organized in partnership with the school, so hot drinks and cakes are funds that will be used to finance various activities for the children.

From 10:00 am (stalls set up from 8:30 am) to 5:00 pm.

Refreshments and catering on site

German :

Wir treffen uns am Sonntag, dem 6. Dezember, in der Festhalle zum Weihnachtsmarkt.

Ein gemütlicher Moment, an dem Sie schöne Geschenkideen finden können, die Sie unter den Baum legen können.

Der Weihnachtsmarkt wird in Zusammenarbeit mit der Schule organisiert. Heiße Getränke und Kuchen sind also Gelder, die zur Finanzierung verschiedener Aktivitäten für die Kinder verwendet werden.

Von 10:00 Uhr (Aufbau der Stände ab 8:30 Uhr) bis 17:00 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Ci vediamo domenica 6 dicembre alla Salle des Fêtes per il mercatino di Natale.

È un ottimo modo per trovare grandi idee regalo per il vostro albero di Natale.

Questo mercatino di Natale è organizzato in collaborazione con la scuola, quindi le bevande calde e i dolci raccolti saranno utilizzati per finanziare varie attività per i bambini.

Dalle 10.00 (le bancarelle saranno allestite dalle 8.30) alle 17.00.

Ristoro e catering in loco

Espanol :

Nos vemos el domingo 6 de diciembre en la Salle des Fêtes para el mercado navideño.

Es una gran oportunidad para encontrar ideas de regalos para el árbol de Navidad.

Este mercado navideño se organiza en colaboración con la escuela, por lo que las bebidas calientes y los pasteles recaudados se destinarán a financiar diversas actividades para los niños.

De 10.00 h (montaje de los puestos a partir de las 8.30 h) a 17.00 h.

Refrescos y catering in situ

