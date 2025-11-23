Petit marché de Noël Place Claude François Laméac

Petit marché de Noël

Place Claude François LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Petit marché convivial avec une ambiance chaleureuse. Vous pourrez déambuler au cœur des stands, échanger avec les artisans et producteurs et remplir votre panier. Venez aussi rencontrer le Père Noël et vous réchauffer au près d’un verre de vin chaud des lutins.

Promenade en train et calèche du Père Noël, tombola de Noël, châteaux gonflables et maquillages pour enfants.

Mini-golf ouvert.

.

Place Claude François LAMEAC Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 51 29 lameac@wanadoo.fr

English :

Small, friendly market with a warm atmosphere. You’ll be able to wander around the stalls, talk to craftsmen and producers and fill your basket. You can also meet Santa Claus and warm up with a glass of mulled wine from the elves.

Santa’s train and carriage rides, Christmas tombola, bouncy castles and face painting for children.

Mini-golf open.

German :

Kleiner, geselliger Markt mit einer herzlichen Atmosphäre. Sie können durch die Stände schlendern, mit den Handwerkern und Produzenten sprechen und Ihren Einkaufskorb füllen. Treffen Sie auch den Weihnachtsmann und wärmen Sie sich an einem Glas Glühwein der Wichtel.

Fahrten mit dem Zug und der Kutsche des Weihnachtsmanns, Weihnachtsverlosung, Hüpfburgen und Kinderschminken.

Minigolf geöffnet.

Italiano :

Un mercato piccolo e accogliente con un’atmosfera calorosa. Potrete girare tra le bancarelle, parlare con gli artigiani e i produttori e riempire il vostro carrello. Potrete anche incontrare Babbo Natale e riscaldarvi con un bicchiere di vin brulé offerto dagli elfi.

Treno e carrozza di Babbo Natale, tombola natalizia, castelli gonfiabili e pittura del viso per i bambini.

Mini-golf aperto.

Espanol :

Un mercado pequeño y acogedor. Podrá pasear por los puestos, hablar con los artesanos y productores y llenar su cesta de la compra. También podrá conocer a Papá Noel y calentarse con un vaso de vino caliente de los elfos.

Tren de Papá Noel y paseos en carruaje, tómbola navideña, castillos hinchables y pintacaras para los niños.

Mini-golf abierto.

