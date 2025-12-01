Petit marché de Noël LASCAZERES Lascazères

Petit marché de Noël

Retrouvez producteurs et artisans locaux, vin chaud et créations du centre de loisirs au cœur du petit village de Lascazères.

Au programme également, gratifiera pour enfants et concert pour tout le monde.

Organisé par l’association Soultimbanque.

L’association Soultimbanque à pour but de promouvoir et d’organiser des parties de jeu de la Soule ! La Soule, l’ancêtre du rugby, se joue dans de nombreux pays et ça depuis le moyen-âge mais aussi depuis 30 ans à Lascazeres dans les Hautes-Pyrénées.

LASCAZERES Foyer Rural Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 35 39 mairie.lascazeres@wanadoo.fr

English :

Local producers and craftsmen, mulled wine and creations from the leisure center in the heart of the small village of Lascazères.

Also on the program: children’s entertainment and a concert for everyone.

Organized by the Soultimbanque association.

The Soultimbanque association aims to promote and organize Soule games! Soule, the ancestor of rugby, has been played in many countries since the Middle Ages, and at Lascazeres in the Hautes-Pyrénées for the past 30 years.

