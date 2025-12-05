Petit marché de Noël Lorquin
Petit marché de Noël Lorquin vendredi 5 décembre 2025.
Petit marché de Noël
Parvis de l’église Lorquin Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Petit marché de Noël en préambule du concert de la chorale La Clé de Saul.Tout public
Parvis de l’église Lorquin 57790 Moselle Grand Est secretariat@mairie-lorquin.fr
English :
Small Christmas market before the concert by La Clé de Saul choir.
German :
Kleiner Weihnachtsmarkt im Vorfeld des Konzerts des Chors La Clé de Saul.
Italiano :
Un piccolo mercatino di Natale fa da preludio al concerto del coro La Clé de Saul.
Espanol :
Un pequeño mercado navideño como preludio del concierto del coro La Clé de Saul.
