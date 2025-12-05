Petit marché de Noël

Parvis de l’église Lorquin Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Petit marché de Noël en préambule du concert de la chorale La Clé de Saul.Tout public

0 .

Parvis de l’église Lorquin 57790 Moselle Grand Est secretariat@mairie-lorquin.fr

English :

Small Christmas market before the concert by La Clé de Saul choir.

German :

Kleiner Weihnachtsmarkt im Vorfeld des Konzerts des Chors La Clé de Saul.

Italiano :

Un piccolo mercatino di Natale fa da preludio al concerto del coro La Clé de Saul.

Espanol :

Un pequeño mercado navideño como preludio del concierto del coro La Clé de Saul.

L’événement Petit marché de Noël Lorquin a été mis à jour le 2025-11-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG