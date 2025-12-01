Petit marché de Noël MADIRAN Madiran

Petit marché de Noël

MADIRAN Foyer rural Madiran Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Plongez dans la magie de Noël à Madiran une journée chaleureuse, gourmande et pleine de sourires… organisée par la RPI de l’école de Madiran.

Au programme des animations

11h et 14h spectacle de danse. 14h30 arrivée du Père Noël. 15h, balade en calèche.

Repas (sur réservation) soupe de champignons confit de canard frites.

Toute la journée marché traditionnel “Lou Mercat”, exposants, buvette, stands coiffure & maquillage, tombola, vente d’objets de Noël réalisés par les élèves.

MADIRAN Foyer rural Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 mairie.madiran@wanadoo.fr

English :

Dive into the magic of Christmas in Madiran: a day of warmth, food and smiles? organized by the Madiran school RPI.

On the program:

11am and 2pm: dance show. 2.30pm: arrival of Santa Claus. 3pm: horse-drawn carriage ride.

Meal (reservation required): mushroom soup duck confit French fries.

All day: Lou Mercat? traditional market, exhibitors, refreshments, hair & make-up stands, tombola, sale of Christmas items made by schoolchildren.

