Petit Marché de Noël

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Traditionnellement, venez retrouver le marché de Noël qui vous amènera dans un monde féérique. Vous pourrez déambuler au cœur des stands, échanger avec les artisans et producteurs et remplir votre panier.

Une buvette et de la restauration vous seront proposé sur place ainsi qu’une vente de crêpes et d’objets confectionnés par les élèves des écoles.

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 19 89 05 mairie@ville-maubourguet.fr

English :

The traditional Christmas market takes you into a magical world. You’ll be able to stroll through the stalls, talk to the craftsmen and producers and fill your basket.

There will also be a refreshment stall and food stalls, as well as a sale of crêpes and items made by schoolchildren.

German :

Traditionell findet hier der Weihnachtsmarkt statt, der Sie in eine märchenhafte Welt entführt. Sie können durch die Stände schlendern, mit den Handwerkern und Produzenten sprechen und Ihren Einkaufskorb füllen.

Es gibt auch einen Imbiss und einen Verkauf von Crêpes und von den Schülern der Schulen hergestellten Gegenständen.

Italiano :

Il tradizionale mercatino di Natale vi porterà in un mondo magico. Potrete girare tra le bancarelle, parlare con gli artigiani e i produttori e riempire il vostro carrello.

Ci saranno anche un punto di ristoro e stand gastronomici, oltre alla vendita di crêpes e di oggetti realizzati dai bambini delle scuole.

Espanol :

El tradicional mercado navideño le transportará a un mundo mágico. Podrá pasear por los puestos, hablar con los artesanos y productores y llenar su cesta de la compra.

También habrá un puesto de refrescos y otro de comida, así como venta de crepes y artículos elaborados por escolares.

