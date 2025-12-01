Petit marché de Noël Quai de Tréguier Morlaix
Petit marché de Noël Quai de Tréguier Morlaix dimanche 21 décembre 2025.
Petit marché de Noël
Quai de Tréguier Le Tempo Morlaix Finistère
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 01:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Petit marché de Noël, de 16h à 21h
Cadeaux de dernières minutes avec des artisans et créateurs locaux.
Des bijoux, des créations en tissus, des illustrations, des dessins, de la bière, des conserves, des céramiques, des paniers, des cosmétiques …
Big Horns chante Noël
à partir de 18h concert .
Quai de Tréguier Le Tempo Morlaix 29600 Finistère Bretagne
L’événement Petit marché de Noël Morlaix a été mis à jour le 2025-11-17 par OT BAIE DE MORLAIX