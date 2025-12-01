Petit marché de Noël Quai de Tréguier Morlaix

Petit marché de Noël

Quai de Tréguier Le Tempo Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 01:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Petit marché de Noël, de 16h à 21h

Cadeaux de dernières minutes avec des artisans et créateurs locaux.

Des bijoux, des créations en tissus, des illustrations, des dessins, de la bière, des conserves, des céramiques, des paniers, des cosmétiques …

Big Horns chante Noël

à partir de 18h concert .

Quai de Tréguier Le Tempo Morlaix 29600 Finistère Bretagne

