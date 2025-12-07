Petit marché de Noël Place du 11 novembre salle polyvalente Plaisance

Petit marché de Noël

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Comme chaque année, l’association Episode organise le Marché de Noël de Plaisance.

Un avant-goût des fêtes de fin d’année, pour mieux les préparer.

Vente de gâteaux au profit du Téléthon.

Stand d’exposition et de vente, idées cadeaux, décos…

Place du 11 novembre 10h, ouverture du marché en présence du Père Noël.

Salle polyvalente à partir de 10h atelier créatif avec Josy et Martine. Stand de maquillage avec Pauline. 10h30, animation enfant Sculpt un ballon avec Laure. 14h30, spectacle gratuit Les aventures magiques d’Alain l’encarteur et riri le clown voyageur . 16h, goûter offert aux enfants.

Buvette sur place.

Place du 11 novembre salle polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 03 85 47 association.episode@orange.fr

English :

Every year, the Episode association organizes the Plaisance Christmas Market.

A foretaste of the festive season, to help you prepare for it.

Sale of cakes in aid of the Telethon.

Exhibition and sales stand, gift ideas, decorations…

Place du 11 novembre: 10am, market opening in the presence of Santa Claus.

Salle polyvalente from 10am: creative workshop with Josy and Martine. Face painting with Pauline. 10:30 am, Sculpt un ballon children’s animation with Laure. 2:30 pm, free show Les aventures magiques d’Alain l’encarteur et riri le clown voyageur . 4pm, snack for children.

Refreshments on site.

