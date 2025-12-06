Petit Marché de Noël Pont-l’Abbé
Petit Marché de Noël Pont-l’Abbé samedi 6 décembre 2025.
Petit Marché de Noël
Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché avec 2 chalets composé du comité d’animation de Pors Moro avec vente d’objets de décoration, boissons, crêpes et kouigns
Organisé par la mairie et le comité d’animation de Pors Moro .
Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 02 13
English : Petit Marché de Noël
L’événement Petit Marché de Noël Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Destination Pays Bigouden