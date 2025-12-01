Petit Marché de Noël

Pont-l'Abbé Finistère

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Marché avec 2 chalets composé de l’association d’animation des Camélias et du Lycée Laënnec proposerons de la petite restauration

Organisé par la mairie et l’association d’animation des Camélias et du Lycée Laënnec .

Place de la République Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

