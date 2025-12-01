Petit Marché de Noël Pont-l’Abbé
Petit Marché de Noël Pont-l’Abbé samedi 13 décembre 2025.
Petit Marché de Noël
Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Marché avec 2 chalets composé de l’association d’animation des Camélias et du Lycée Laënnec proposerons de la petite restauration
Organisé par la mairie et l’association d’animation des Camélias et du Lycée Laënnec .
+33 2 98 87 23 55
