Petit marché de Noël RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Petit marché de Noël

RABASTENS-DE-BIGORRE Halle Centrale Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Venez découvrir le charme du petit Marché de Noël de Rabastens-de-Bigorre.

Organisé par les parents d’élèves, ce marché est l’occasion parfaite pour remplir votre panier de produits faits maison et créations artisanales idéales pour vos cadeaux, sans oublier les délices gourmands.

Restauration sur place.

RABASTENS-DE-BIGORRE Halle Centrale Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 20 53 78 mairie@rabastensdebigorre.fr

English :

Come and discover the charm of Rabastens-de-Bigorre’s little Christmas Market.

Organized by the school?s parents, this market is the perfect opportunity to fill your basket with homemade products and handcrafted creations ideal for gifts, not forgetting gourmet delights.

Catering on site.

German :

Entdecken Sie den Charme des kleinen Weihnachtsmarkts in Rabastens-de-Bigorre.

Dieser von den Eltern der Schüler organisierte Markt ist die perfekte Gelegenheit, Ihren Einkaufskorb mit selbstgemachten Produkten und handgefertigten Kreationen zu füllen, die sich ideal als Geschenk eignen, ohne dabei die Gaumenfreuden zu vergessen.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a scoprire il fascino del piccolo mercatino di Natale di Rabastens-de-Bigorre.

Organizzato dai genitori degli alunni delle scuole, questo mercatino è l’occasione perfetta per riempire il vostro cestino di prodotti fatti in casa e creazioni artigianali ideali per i regali, senza dimenticare le delizie gastronomiche.

Ristorazione in loco.

Espanol :

Venga a descubrir el encanto del pequeño mercado navideño de Rabastens-de-Bigorre.

Organizado por los padres de los escolares, este mercado es la ocasión perfecta para llenar su cesta de productos caseros y creaciones artesanales ideales para regalar, sin olvidar las delicias gourmet.

Restauración in situ.

