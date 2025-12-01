Petit marché de Noêl Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer
Petit marché de Noêl Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer vendredi 19 décembre 2025.
Rue de la Chapelle Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-12-19
Petit marché de Noël avec plusieurs idées de cadeaux façonnés à la main proposé par 6 artistes.
Chapelle Sainte-Anne. Renseignements à l’Office
Culturel de Saint-Pair au 02 33 70 60 41. .
Rue de la Chapelle Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr
