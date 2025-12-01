Petit marché de Noêl Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer

Petit marché de Noêl

Rue de la Chapelle Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-19

Petit marché de Noël avec plusieurs idées de cadeaux façonnés à la main proposé par 6 artistes.

Chapelle Sainte-Anne. Renseignements à l’Office

Culturel de Saint-Pair au 02 33 70 60 41. .

Rue de la Chapelle Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

