Petit marché de Noël Cour de l’ancienne école Termes-d’Armagnac

Petit marché de Noël

Cour de l’ancienne école 35 Rue du Château Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Premier marché de Noël à Termes d’Armagnac.

Des artisans des animations et des surprises pour petits et grands enfants.

Visites du Père Noël à 11h et 15h.

Jeux en bois Animés par l’association multiculturelle de Plaisance.

Boîte aux lettres du Père Noël.

Décorations de votre boule de Noël.

Balade en calèche.

Dépôt boîte solidaire.

Buvette et restauration sur place chocolat, vin chaud, bière de Noël. Le food truck Crêpes à l’Ouest vous régaleront avec leurs galettes salées et crêpes sucrées.

Vente de sapins.

English :

First Christmas market in Termes d’Armagnac.

Craftsmen, entertainment and surprises for young and old alike.

Santa Claus visits at 11am and 3pm.

Wooden games Animated by the Plaisance multicultural association.

Santa’s letterbox.

Decorate your bauble.

Horse-drawn carriage ride.

Solidarity box.

On-site refreshments: chocolate, mulled wine, Christmas beer. The Crêpes à l’Ouest food truck will delight you with its savoury galettes and sweet crêpes.

Christmas trees for sale.

German :

Erster Weihnachtsmarkt in Termes d’Armagnac.

Kunsthandwerker, Animationen und Überraschungen für kleine und große Kinder.

Besuche des Weihnachtsmanns um 11 Uhr und 15 Uhr.

Holzspiele Animiert von der multikulturellen Vereinigung von Plaisance.

Briefkasten des Weihnachtsmanns.

Verzierung Ihrer Weihnachtskugel.

Spaziergang mit der Pferdekutsche.

Hinterlegung einer solidarischen Box.

Getränkestand und Verpflegung vor Ort: Schokolade, Glühwein, Weihnachtsbier. Der Foodtruck Crêpes à l’Ouest verwöhnt Sie mit seinen salzigen Galettes und süßen Crêpes.

Verkauf von Tannenbäumen.

Italiano :

Il primo mercatino di Natale a Termes d’Armagnac.

Artigiani, animazione e sorprese per bambini di tutte le età.

Visite di Babbo Natale alle 11.00 e alle 15.00.

Giochi in legno organizzati dall’associazione multiculturale Plaisance.

Cassetta delle lettere di Babbo Natale.

Decorazione di un gingillo natalizio.

Giro in carrozza trainata da cavalli.

Cassetta della solidarietà.

Rinfreschi e cibo sul posto: cioccolata, vin brulé, birra di Natale. Il food truck Crêpes à l’Ouest vi delizierà con le sue galettes salate e le sue crêpes dolci.

Vendita di alberi di Natale.

Espanol :

El primer mercado navideño de Termes d’Armagnac.

Artesanos, animaciones y sorpresas para niños de todas las edades.

Visitas de Papá Noel a las 11h y a las 15h.

Juegos de madera organizados por la asociación multicultural Plaisance.

Buzón de Papá Noel.

Decoración navideña.

Paseo en coche de caballos.

Buzón solidario.

Refrescos y comida in situ: chocolate, vino caliente, cerveza navideña. El food truck Crêpes à l’Ouest le deleitará con sus galettes saladas y sus crêpes dulces.

Venta de árboles de Navidad.

