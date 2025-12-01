Petit Marché de Noël Les résidences Sainte-Germaine Valence
Petit Marché de Noël Les résidences Sainte-Germaine Valence mercredi 10 décembre 2025.
Petit Marché de Noël
Les résidences Sainte-Germaine 26 Rue Christophe Colomb Valence Drôme
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
Les résidences Sainte-Germaine (Ehpad et Résidence autonomie) ont l’honneur de vous convier à leur petit marché de Noël.
Les résidences Sainte-Germaine 26 Rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 19 41 secretariat-sainte-germaine@groupe-sos.org
English :
The Résidences Sainte-Germaine (Ehpad and Résidence Autonome) are pleased to invite you to their small Christmas market.
