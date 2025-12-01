Petit Marché de Noël Les résidences Sainte-Germaine Valence

Petit Marché de Noël

Les résidences Sainte-Germaine (Ehpad et Résidence autonomie) ont l’honneur de vous convier à leur petit marché de Noël.

Les résidences Sainte-Germaine 26 Rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 19 41 secretariat-sainte-germaine@groupe-sos.org

The Résidences Sainte-Germaine (Ehpad and Résidence Autonome) are pleased to invite you to their small Christmas market.

