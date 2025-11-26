Petit marché de Noël Volgelsheim
Petit marché de Noël Volgelsheim mercredi 26 novembre 2025.
Petit marché de Noël
5 rue des appelés Volgelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 18:00:00
Date(s) :
2025-11-26
L’équipe des soignants et les pensionnaires de la Résidence OUI séniors vous invite à leur petit marché de Noël.
Artisans locaux, petite restauration. Espace jeux et dessin pour les enfants. 0 .
5 rue des appelés Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 06 26
