Petit marché de Noël Volgelsheim

Petit marché de Noël

5 rue des appelés Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 18:00:00

Date(s) :

2025-11-26

L’équipe des soignants et les pensionnaires de la Résidence OUI séniors vous invite à leur petit marché de Noël.

Artisans locaux, petite restauration. Espace jeux et dessin pour les enfants. 0 .

5 rue des appelés Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 06 26

