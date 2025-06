Petit marché de Vallorcine Vallorcine 1 juillet 2025 07:00

Haute-Savoie

Petit marché de Vallorcine Parking bar tabac presse Vallorcine Haute-Savoie

Petit marché avec les producteurs locaux de Vallorcine (Légumes bio, fromages, yaourt, faisselles et pain artisanal cuit au feu de bois) et aussi pizza et traiteur libanais.

Parking bar tabac presse

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71

English : Small market in Vallorcine

Small market with local Vallorcine producers (organic vegetables, cheeses, yoghurt, cheese and artisan bread baked over a wood fire, Italian wines) and handicrafts.

German :

Kleiner Markt mit lokalen Produzenten aus Vallorcine (Biogemüse, Käse, Joghurt, Fässer und handwerklich hergestelltes Holzofenbrot, italienische Weine) und handwerklichen Produkten.

Italiano :

Piccolo mercato con produttori locali di Vallorcine (verdure biologiche, formaggi, yogurt, formaggi e pane artigianale cotto a legna, vini italiani) e prodotti artigianali.

Espanol :

Pequeño mercado con productores locales de Vallorcine (verduras ecológicas, quesos, yogures, quesos y panes artesanos horneados a la leña, vinos italianos) y productos artesanales.

