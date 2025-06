Petit marché d’été de productrices et producteurs Glandage 4 juillet 2025 18:00

Drôme

Petit marché d’été de productrices et producteurs Place de la Mairie Glandage Drôme

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-08-29 20:00:00

Productions locales, paysannes et artisanales. Concerts, animations, spectacles, petite restauration. Buvette proposée par le café associatif.

Place de la Mairie

Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tristan.neri@protonmail.com

English :

Local produce and crafts. Concerts, entertainment, shows, snack bar. Refreshments provided by the café associatif.

German :

Lokale, bäuerliche und handwerkliche Produktionen. Konzerte, Animationen, Aufführungen, kleine Snacks. Getränke werden vom Café associatif angeboten.

Italiano :

Prodotti locali, rurali e artigianali. Concerti, intrattenimento, spettacoli, spuntini. Possibilità di rinfrescarsi al bar.

Espanol :

Productos locales, rurales y artesanales. Conciertos, animaciones, espectáculos, aperitivos. Refrescos en la cafetería.

L’événement Petit marché d’été de productrices et producteurs Glandage a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme du Pays Diois