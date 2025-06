Petit marché d’été des créateurs Maison Nocé Perche en Nocé 5 juillet 2025 14:00

Orne

Petit marché d’été des créateurs Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

« Maison Nocé » (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) organise un petite marché d’été des créateurs au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé.

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 68 71 90 98

English : Petit marché d’été des créateurs

« Maison Nocé (tableware, decorative objects, delicatessen) is organizing a small summer market for designers at 38 rue Roger Vaugeois in Nocé.

German :

« Maison Nocé » (Tischkultur, Dekorationsartikel, Feinkost) organisiert einen kleinen Sommermarkt der Designer in der Rue Roger Vaugeois 38 in Nocé.

Italiano :

« La Maison Nocé (vasellame, articoli decorativi, gastronomia) organizza un piccolo mercato estivo per designer al 38 di rue Roger Vaugeois a Nocé.

Espanol :

« Maison Nocé » (vajilla, artículos de decoración, delicatessen) organiza un pequeño mercado de verano para diseñadores en el número 38 de la calle Roger Vaugeois, en Nocé.

L’événement Petit marché d’été des créateurs Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-06-16 par OT CdC Coeur du Perche