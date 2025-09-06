PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade
PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade samedi 6 septembre 2025.
PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN
Rue de la République Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Chaque 1er et 3ème samedi du mois, retrouvez des créateurs locaux, artistes et artisans, lors du fameux marché de Grenade !
Nous vous y attendons nombreux ! .
Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com
English :
Every 1st and 3rd Saturday of the month, meet local designers, artists and craftsmen at the famous Grenade market!
German :
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat finden Sie auf dem berühmten Markt von Granada lokale Designer, Künstler und Kunsthandwerker!
Italiano :
Ogni 1° e 3° sabato del mese, incontrate designer, artisti e artigiani locali al famoso mercato di Granada!
Espanol :
Cada 1er y 3er sábado del mes, ¡encuéntrese con diseñadores, artistas y artesanos locales en el famoso mercado de Granada!
L’événement PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade a été mis à jour le 2025-08-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE