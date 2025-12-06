PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade

PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN

Rue de la République Grenade Haute-Garonne

Chaque 1er et 3ème samedi du mois, retrouvez des créateurs locaux, artistes et artisans, lors du fameux marché de Grenade ! Les fêtes approchent… Et si cette année, vous optiez pour des cadeaux uniques, faits main et 100 % locaux ?

Plongez dans un univers de créativité, d’élégance et d’artisanat d’exception. Venez découvrir des créations locales uniques bijoux, déco, mode… Idéal pour vos cadeaux de Noël ! Des artistes et créateurs locaux vous présentent leurs pièces uniques de 8 h à 12 h 30. L’art et la créativité s’invitent à votre week-end ne manquez pas ce rendez-vous unique ! .

Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com

English :

Every 1st and 3rd Saturday of the month, meet local designers, artists and craftspeople at the famous Grenade market! The holidays are approaching? What if this year, you opted for unique, handmade and 100% local gifts?

