PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN

Rue de la République Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Chaque 1er et 3ème samedi du mois, retrouvez des créateurs locaux, artistes et artisans, lors du fameux marché de Grenade !

Plongez dans un univers de créativité, d’élégance et d’artisanat d’exception. Des artistes et créateurs locaux vous présentent leurs pièces uniques de 8 h à 12 h 30 L’art et la créativité s’invitent à votre week-end ne manquez pas ce rendez-vous unique ! .

Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com

English :

Every 1st and 3rd Saturday of the month, meet local designers, artists and craftsmen at the famous Grenade market!

L’événement PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE