Petit marché du terroir Lampertsloch
samedi 12 septembre 2026 · Lampertsloch
Informations pratiques
Lampertsloch
Petit marché du terroir
Place du Tilleul Lampertsloch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-12-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12
Petit marché du terroir, venez découvrir nos produits locaux.
Venez découvrir le marché du terroir de Lampertsloch et partez à la rencontre de producteurs et artisans locaux. Produits fermiers, spécialités régionales et savoir-faire du territoire sont à l’honneur dans une ambiance conviviale et authentique. Profitez également d’un moment gourmand grâce à la buvette et à la restauration proposées sur place, idéales pour partager un instant en famille ou entre amis. .
Place du Tilleul Lampertsloch 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 77 45
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English :
Small market of the soil, come to discover our local products.
L’événement Petit marché du terroir Lampertsloch a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte