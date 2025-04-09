Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Petit marché Luxeuil-les-Bains

Petit marché Luxeuil-les-Bains mercredi 12 novembre 2025.

Petit marché

Place du 8 mai 1945 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 07:00:00
fin : 2025-12-10 13:00:00

Date(s) :
2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10 2025-12-24 2026-01-14 2026-01-28

Poissonnier, charcutier, boucher, fromager, rôtisserie, primeurs, miel et dérivés, et bazar…
De 7h à 12h, Place du 8 mai 1945.
Les 2ème et 4ème mercredi du mois   .

Place du 8 mai 1945 Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00 

