Petit marché Luxeuil-les-Bains
Petit marché Luxeuil-les-Bains mercredi 14 janvier 2026.
Petit marché
Place du 8 mai 1945 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 07:00:00
fin : 2026-01-14 13:00:00
Date(s) :
2026-01-14 2026-01-28
Poissonnier, charcutier, boucher, fromager, rôtisserie, primeurs, miel et dérivés, et bazar…
De 7h à 12h, Place du 8 mai 1945.
Les 2ème et 4ème mercredi du mois .
Place du 8 mai 1945 Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00
English : Petit marché
