PETIT MARCHE MEDIEVAL DE NOEL À LA TOUR JEAN SANS PEUR ! Tour Jean sans Peur PARIS

Les 6 et 7 décembre, la tour Jean sans Peur accueille cinq créatrices d’art inspirées par le monde médiéval (toutes présentes sur Instagram) :



> L’illustratrice Le Miroir Fou (oeuvres en noir et blanc, inspirées par les gravures de la fin du Moyen Âge, auteure de l’affiche du Petit Marché Médiéval de Noël)

> La Belliqueuse (spécialiste entre autres des badges brodés tout droit sortis des marges de manuscrits)

> Opus Pocus (créatrice de bijoux aux motifs médiévaux sublimés par des pierres protectrices)

> Atelier Rêve Doré (enluminures délicates et bijoux enluminés)

> Corium Officina (splendides sacs et objets en cuir faits main)

L’artiste Mee Ran présentera une mini exposition de ses oeuvres tissées aux mille couleurs, associées aux saisons

Durant tout le week-end, la tour Jean sans Peur est en partenariat avec la maison voisine Kodama pour une dégustation de thés subtils et envoutants.

Remise de 30% au magasin Kodama (situé à deux pas de la tour Jean sans Peur, 30 rue Tiquetonne – Paris 2), sur présentation du billet d’entrée ou du tampon lié à l’entrée au Petit Marché Médiéval

Accès payant (sans réservation) : 6€ et 4€

Le billet d’entrée au Petit Marché de Noël donne accès à la visite de toute la tour Jean sans Peur ainsi qu’à son exposition sur l’hygiène au Moyen Âge !

Horaires : samedi 6 décembre : 11h – 19h + dimanche 7 décembre : 11h – 18h

Toutes les infos sur www.tourjeansanspeur.com !

Accès au Petit Marché Médiéval inclus dans le tarif d’entrée de la tour Jean sans Peur : 6€ / 4€ (professeurs, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées et accompagnateurs, amis du Louvre ou du musée de Cluny, 7 – 18 ans)

Ce billet donne accès également à toute la tour Jean sans Peur et à son exposition sur l’Hygiène au Moyen Âge sans supplément.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 77 ans.

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 PARIS

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com