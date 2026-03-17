Petit marché montagnard Saint-Martin-Vésubie
Petit marché montagnard Saint-Martin-Vésubie vendredi 15 mai 2026.
Petit marché montagnard
Place du Général de Gaulle Saint-Martin-Vésubie Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-09-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Venez découvrir et déguster le savoir-faire et les productions de notre terroir ; artisans producteurs, créateurs locaux et de la vallée de la Vésubie et des vallées voisines se retrouvent sur la place du village.
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Place du Général de Gaulle Saint-Martin-Vésubie 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 21 28
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English : Small mountain market
Market of local products and crafts.
L’événement Petit marché montagnard Saint-Martin-Vésubie a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur