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Petit marché paysan à la Ferme de l’Espoir Les Fougères Saint-Nizier-d’Azergues

Petit marché paysan à la Ferme de l’Espoir Les Fougères Saint-Nizier-d’Azergues vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Les Fougères

Adresse : Ferme de l'Espoir

Ville : 69870 Saint-Nizier-d'Azergues

Département : Rhône

Début : 2026-04-24T15:00:00

Fin : 2026-07-10T19:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Nizier-d’Azergues

Petit marché paysan à la Ferme de l’Espoir

Les Fougères Ferme de l’Espoir Saint-Nizier-d’Azergues Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Dégustation de viande à la plancha, de la boucherie TACHET. Retrouverez maraîcher et boulanger La ferme de l’ÉPINETTE ainsi que des fruits de saisons cerise, pêche.
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Les Fougères Ferme de l’Espoir Saint-Nizier-d’Azergues 69870 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 13 23 42 

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English :

Meat tasting a la plancha, from butcher TACHET. La ferme de l’ÉPINETTE market-gardener and baker, and seasonal fruits such as cherries and peaches.

L’événement Petit marché paysan à la Ferme de l’Espoir Saint-Nizier-d’Azergues a été mis à jour le 2024-07-06 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert Lac des sapins