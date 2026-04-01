Petit marché paysan à la Ferme de l’Espoir Les Fougères Saint-Nizier-d’Azergues

Saint-Nizier-d’Azergues

Petit marché paysan à la Ferme de l’Espoir

Les Fougères Ferme de l’Espoir Saint-Nizier-d’Azergues Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Dégustation de viande à la plancha, de la boucherie TACHET. Retrouverez maraîcher et boulanger La ferme de l’ÉPINETTE ainsi que des fruits de saisons cerise, pêche.

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Les Fougères Ferme de l’Espoir Saint-Nizier-d’Azergues 69870 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 13 23 42

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English :

Meat tasting a la plancha, from butcher TACHET. La ferme de l’ÉPINETTE market-gardener and baker, and seasonal fruits such as cherries and peaches.

L’événement Petit marché paysan à la Ferme de l’Espoir Saint-Nizier-d’Azergues a été mis à jour le 2024-07-06 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert Lac des sapins