Petit marché touristique à Aussois Aussois
Petit marché touristique à Aussois Aussois mardi 17 juin 2025.
Petit marché touristique à Aussois
La Place Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-06-17 08:00:00
fin : 2025-04-12 18:00:00
Date(s) :
2025-06-17 2025-12-16
Flânez devant les présentoirs des exposants du petit marché touristique d’Aussois. Au menu produits régionaux, vêtements et souvenirs en tous genres…
La Place Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 40 mairie@aussois.com
English : Small tourist market
Stroll past the stallholders at the Aussois tourist market. On the menu, regional products, clothing and souvenirs of all kinds…
German :
Schlendern Sie an den Ständen der Aussteller des kleinen Touristenmarktes in Aussois vorbei. Auf der Speisekarte stehen regionale Produkte, Kleidung und Souvenirs aller Art…
Italiano : Piccolo mercato turistico
Prodotti regionali, vestiti…
Espanol :
Pasee por los puestos del pequeño mercado turístico de Aussois. En el menú: productos regionales, ropa y recuerdos de todo tipo…
