Petit marché touristique à Aussois Aussois

La Place Aussois Savoie

Début : Mardi 2025-06-17 08:00:00
fin : 2025-04-12 18:00:00

2025-06-17 2025-12-16

Flânez devant les présentoirs des exposants du petit marché touristique d’Aussois. Au menu produits régionaux, vêtements et souvenirs en tous genres…
La Place Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 40  mairie@aussois.com

English : Small tourist market

Stroll past the stallholders at the Aussois tourist market. On the menu, regional products, clothing and souvenirs of all kinds…

German :

Schlendern Sie an den Ständen der Aussteller des kleinen Touristenmarktes in Aussois vorbei. Auf der Speisekarte stehen regionale Produkte, Kleidung und Souvenirs aller Art…

Italiano : Piccolo mercato turistico

Prodotti regionali, vestiti…

Espanol :

Pasee por los puestos del pequeño mercado turístico de Aussois. En el menú: productos regionales, ropa y recuerdos de todo tipo…

