Petit marché touristique Bessans
Petit marché touristique Bessans mardi 30 juin 2026.
Bessans
Petit marché touristique
Place de la Mairie Bessans Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-09-01 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-12-20
Petit marché touristique sur la place du village.
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Place de la Mairie Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 96 05
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English : Small touristic market
Small touristic market in the village.
L’événement Petit marché touristique Bessans a été mis à jour le 2025-10-17 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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