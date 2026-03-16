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Petit marché touristique Bessans

Petit marché touristique Bessans mardi 30 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 73480 Bessans

Département : Savoie

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : lundi 16 mars 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bessans

Petit marché touristique

Place de la Mairie Bessans Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-09-01 12:00:00

Date(s) :
2026-06-30 2026-12-20

Petit marché touristique sur la place du village.
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Place de la Mairie Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 96 05 

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English : Small touristic market

Small touristic market in the village.

L’événement Petit marché touristique Bessans a été mis à jour le 2025-10-17 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

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