Bessans

Petit marché touristique

Place de la Mairie Bessans Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-30 09:00:00

fin : 2026-09-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-12-20

Petit marché touristique sur la place du village.

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Place de la Mairie Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 96 05

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English : Small touristic market

Small touristic market in the village.

L’événement Petit marché touristique Bessans a été mis à jour le 2025-10-17 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme