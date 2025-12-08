Petit Nouvel an du Comité des Fêtes Gilley
Petit Nouvel an du Comité des Fêtes
Place de la mairie Gilley Doubs
De 18h à 22h.
Organisée par le Comité des Fêtes de Gilley.
Tartines chaudes, assiette de charcuterie, vin chaud, galette géante, bière de Noël et feu d’artifices à 20h.
Accès libre.
Renseignements auprès des membres du Comté des Fêtes. .
Place de la mairie Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 94
