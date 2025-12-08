Petit Nouvel an du Comité des Fêtes Gilley

Petit Nouvel an du Comité des Fêtes

Place de la mairie Gilley Doubs

Début : 2026-01-03 18:00:00

fin : 2026-01-03 22:00:00

2026-01-03

De 18h à 22h.

Organisée par le Comité des Fêtes de Gilley.

Tartines chaudes, assiette de charcuterie, vin chaud, galette géante, bière de Noël et feu d’artifices à 20h.

Accès libre.

Renseignements auprès des membres du Comté des Fêtes. .

Place de la mairie Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 94

