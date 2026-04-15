Petit parc, écocentre de Stupava, Ekocentrum Stupava, Stupava

Petit parc, écocentre de Stupava 6 et 7 juin Ekocentrum Stupava okres Malacky

pour certaines activités en journée, sinon l’entrée aux locaux est gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin et la serre du manoir de Stupava. L’histoire de Stupava est indissociable de la famille noble Pálffy, qui acquit le manoir en 1603. Ses membres en façonnèrent le développement pendant près de trois siècles. Les Károlyi poursuivirent l’embellissement de la ville, du manoir et du parc à partir de 1867. Au XVIe siècle, un manoir plus modeste se dressait à l’emplacement de l’actuel manoir, et des vergers en faisaient alors partie intégrante. L’un se situait près du moulin, l’autre près de l’ancienne brasserie. Lorsque le manoir fut reconstruit dans le style Renaissance au milieu du XVIIe siècle, le jardin fut également rénové. Au milieu du XVIIIe siècle, le jardin fit l’objet d’une rénovation baroque, les douves Renaissance furent transformées en jardins d’agrément et des parterres de fleurs furent aménagés à l’emplacement de l’actuel étang. Le jardin baroque du manoir comprenait également un manège, deux serres plus petites, un moulin et des appartements pour le jardinier, le forestier et le charpentier. Après la vente du domaine de Stupava en 1867, le nouveau propriétaire, le comte Alojz Károlyi, fit rénover non seulement le manoir, mais aussi le jardin adjacent. Les anciennes serres baroques avaient probablement disparu à cette époque. À la fin du XIXe siècle, le comte Károlyi fit construire une nouvelle orangerie chauffée en trois parties, qui fait aujourd’hui partie du Petit Parc grâce à des restaurations.

Ekocentrum Stupava Hlavná 9C Stupava 900 31 Stupava okres Malacky Région de Bratislava https://www.facebook.com/ekocentrumstupava

Le jardin et la serre du manoir de Stupava. L’histoire de Stupava est indissociable de la famille noble Pálffy, qui acquit le manoir en 1603. Ses membres en façonnèrent le développement pendant près…

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