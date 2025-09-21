« Petit Parcours » visite en famille, La quinte du loup et le beau tox, Christophe Gaudard MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Nogent-sur-Marne

« Petit Parcours » visite en famille, La quinte du loup et le beau tox, Christophe Gaudard Dimanche 21 septembre, 15h00 MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Val-de-Marne

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la MABA propose un « petit parcours », une visite en famille dédiée à la découverte de l’exposition « La quinte du loup et le beau tox » du graphiste Christophe Gaudard. Emprunts directs au hard discount ou à l’esthétique viciée du clipart et du mème, rafistolages, graffitis, coulures, ratures et pixels, tout y passe, à rebours des bons usages de la communication culturelle. Les logos poppent, les numéros de téléphone s’exhibent et s’étirent. Des affiches qu’on scrolle à s’en tacher les yeux !

MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 01 48 71 90 07 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ La Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA) est un centre d’art dédié à la création contemporaine. Entrée libre

Visite commentée « Petit Parcours »

Fondation des Artistes