Petit pas dans les pages Lille

La médiathèque invite les tout-petits à vivre les histoires autrement en bougeant, sautant et explorant ! Chaque lecture devient une aventure où les enfants reproduisent les actions des personnages sur un parcours de motricité.
Attention, atelier à faire à pieds nus !
25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 3 20 55 75 90
English :
The multimedia library invites toddlers to experience stories in a different way: by moving, jumping and exploring! Each reading becomes an adventure in which children reproduce the actions of the characters on a motor course.
Please note: this is a barefoot workshop!
