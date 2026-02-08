Petit pas dans les pages Lille

Petit pas dans les pages

25 place Louise de Bettignies Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:45:00

fin : 2026-03-21 11:15:00

Date(s) :

2026-03-21

La médiathèque invite les tout-petits à vivre les histoires autrement en bougeant, sautant et explorant ! Chaque lecture devient une aventure où les enfants reproduisent les actions des personnages sur un parcours de motricité.

Attention, atelier à faire à pieds nus !

25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 3 20 55 75 90

English :

The multimedia library invites toddlers to experience stories in a different way: by moving, jumping and exploring! Each reading becomes an adventure in which children reproduce the actions of the characters on a motor course.

Please note: this is a barefoot workshop!

