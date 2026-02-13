Petit pas dans les pages, médiathèque du Vieux-Lille, Lille

Petit pas dans les pages Samedi 21 mars, 10h45 médiathèque du Vieux-Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:45:00+01:00 – 2026-03-21T11:15:00+01:00

Fin : 2026-03-21T10:45:00+01:00 – 2026-03-21T11:15:00+01:00

La médiathèque invite les tout-petits à vivre les histoires autrement : en bougeant, sautant et explorant ! Chaque lecture devient une aventure où les enfants reproduisent les actions des personnages sur un parcours de motricité.

Attention, atelier à faire à pieds nus !

médiathèque du Vieux-Lille 25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 75 90 »}]

